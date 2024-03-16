Опубликованы кадры прорыва украинской ДРГ в российский регион Минобороны РФ показало кадры уничтожения ДРГ у села Козинка Белгородской области

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало видео уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая предприняла попытку прорыва в село Козинка Белгородской области. В военном ведомстве сообщили, что противник потерял до 30 человек убитыми.

В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника, — сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным МО, диверсанты двигались стороны Сумской области и в направлении населенных пунктов Белгородской области. Попытки ВСУ прорваться к Сподарюшино и Козинке были отражены бойцами ВС России. Удары по ДРГ наносились авиацией и артиллерией, вследствие чего потери противника составили до 30 военных, три танка, две боевые бронемашины, чешская РСЗО Vampire и РСЗО «Град».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в регионе. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет.

Кроме того, ВСУ ударили по поселку Теткино, деревне Успеновка и селу Попово-Лежачи. В Теткино в результате взрывов получили повреждения несколько домовладений.

Также под атакой оказался Белгород. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела два человека погибли и трое пострадали.