Врио главы Коми вручил Матвиенко цветы и попал на видео Совет Федерации показал кадры прибытия Матвиенко с рабочим визитом в Коми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Пресс-служба Совета Федерации опубликовала кадры прибытия спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко с рабочим визитом в Коми. Ожидается, что председатель СФ проведет встречу с врио главы республики Ростиславом Гольдштейном и обсудит с ним приоритеты социально-экономического развития региона.

Гольдштейн лично встретил Матвиенко с трапа самолета и вручил ей цветы. Врио губернатора и сенатор пожали друг другу руки, после чего Матвиенко поприветствовала и других членов делегации.

Помимо встречи с Гольдштейном, Матвиенко планирует посетить мемориальный комплекс «Вечная слава» в Сыктывкаре, филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Республиканский социально-реабилитационный центр «Максаковка». Кроме того, спикер Совфеда намерена поднять вопрос организации системной работы по поддержке военнослужащих и членов их семей.

Матвиенко в ходе рабочей поездки отметила, что Россия никогда не будет участвовать в переговорах, где обсуждается идея размещения европейских войск на Украине. Она подчеркнула, что эта инициатива неприемлема для Москвы и у нее нет никаких шансов на успех.