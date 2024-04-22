Опубликованы кадры прибытия Алиева в Москву

В Сети появились кадры прибытия президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву. В столичном аэропорту Внуково-2 его встретили заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица. Сейчас у азербайджанского лидера проходит встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Алиев обсудят отношения России и Азербайджана в формате рабочего завтрака в Кремле. После этого лидеры двух стран проведут встречу с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии. По словам Пескова, Азербайджан является другом и союзником России. Он подчеркнул, что Москва — это один из главных торговых партнеров Баку после Турции и Италии.

Политолог Алексей Макаркин считает, что одной из тем на переговорах Путина и Алиева станет вывод российских миротворцев из Карабаха. Кроме этого, по его мнению, главы государств обсудят вопрос урегулирования азербайджано-армянских отношений. В этом направлении он указывает на ведущийся спор о том, кто сможет помочь странам договориться и на чьи гарантии полагаться: России или Запада.