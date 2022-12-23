Опубликованы кадры поездки Шойгу в Ижевск

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Telegram-канал Zvezdanews опубликовал кадры поездки главы Минобороны России Сергея Шойгу в Ижевск 23 декабря. Министр проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса концерна «Калашников». Шойгу показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Руководитель концерна Владимир Лепин доложил Шойгу, что предприятия «Калашникова» выполнили гособоронзаказ 2022 года в полном объеме

В Минпромторге ранее назначили предприятие — координатора поставок боевой экипировки в российскую армию, которым стал концерн «Калашников». Эта мера потребовалась в том числе для обеспечения необходимым оборудованием 300 тысяч мобилизованных граждан.

Такое решение принято с целью полного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях «беспрецедентных вызовов», с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс страны. Вся система снабжения работает в максимально стрессовых условиях.