Опубликованы кадры наблюдения Путина за учениями «Восток-2022» Опубликованы кадры наблюдения Путина, Шойгу и Герасимова за учениями «Восток-2022»

Президент России Владимир Путин лично понаблюдал за финальной частью военных учений «Восток-2022». К главе государства также присоединились министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Видео из пункта наблюдения поделился телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как президент заходит в помещение для наблюдения, находящееся под контролем военнослужащих, следом за ним идут Шойгу и Герасимов. Они садятся у наблюдательной зоны и изучают в бинокль происходящее. В какой-то момент в пункте начинает звонить телефон, после этого звук на видео приглушается.

Перед этим Путин, Шойгу и Герасимов провели закрытое совещание вблизи полигона Сергеевский, где и организованы военные учения.

Маневры «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября. В них участвуют воинские контингенты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Из стран Центральной Азии участие принимают Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В последний раз глава государства следил за учениями в феврале. За пять дней до начала военной операции на Украине он вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко наблюдал за тренировкой по управлению ВС РФ.