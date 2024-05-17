Опубликованы кадры с ликвидированным в Карачаево-Черкесии террористом ФСБ опубликовала кадры с ликвидированным в Карачаево-Черкесии террористом

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Российские силовые структуры ликвидировали в Карачаево-Черкесии террориста, который планировал совершить вооруженное нападение на местных правоохранителей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Оперативные мероприятия прошли в ауле Адиль-Халк Ногайского района. На кадрах, распространенных РИА Новости, видны оружие и взрывчатка. Также на месте обнаружены средства связи, содержащие переписку с зарубежными кураторами.

Отмечается, что участник запрещенной в России международной террористической организации оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов нет, рассказали в ФСБ.

Вечером 28 апреля пятеро преступников совершили нападение на наряд ДПС МО МВД России «Карачаевский» в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии. Злоумышленники подъехали на автомобиле ВАЗ-2109, бросили в сотрудников взрывное устройство и открыли стрельбу из автоматического оружия. По данным регионального СК, два полицейских погибли, они были прикомандированы УМВД России по Курганской области. Нападавших ликвидировали ответным огнем.

В марте ФСБ предотвратила нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. Злоумышленников ликвидировали при задержании в Калужской области. Они также были последователями запрещенной в России международной террористической организации.