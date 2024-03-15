Опубликованы кадры голосования Пушилина на выборах Пушилин сообщил, что проголосовал на выборах президента России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на выборах президента России. Видео, на котором он опускает бюллетень в урну для голосования, появилось в его официальном Telegram-канале. По его словам, желающих проголосовать на участках утром в пятницу оказалось немало.

На избирательном участке встретил немало желающих голосовать! И это понятно: жители Республики впервые участвуют в выборах лидера нашего государства, — написал Пушилин.

Ранее в голосовании приняли участие глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Они заполнили бюллетени на одном из избирательных участков Южного военного округа вместе с бойцами Объединенной группировки войск. Видео с участка опубликовала пресс-служба Минобороны.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев ранее объяснял, что если гражданин с активным избирательным правом отсутствует в списке избирателей, то ему необходимо срочно заявить об этом в УИК. По его словам, с ДЭГ сложности могут возникнуть в случае неполной учетной записи избирателя или устаревших в ней данных. Булаев также напомнил, что желающие проголосовать онлайн должны были отправить соответствующее заявление в ЦИК до 11 марта.