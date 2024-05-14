Опубликованы кадры дачи Кузнецова SHOT показал дом Кузнецова, в котором нашли 100 млн рублей и предметы роскоши

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры дома в подмосковной деревне Обушково, который принадлежит главе управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. В ходе обысков в доме находились его жена и одна из дочерей. Как указал канал, полиция обнаружила там 100 млн рублей и предметы роскоши.

По информации SHOT, Кузнецов владеет двумя квартирами, одна из которых находится в районе Хамовники площадью 156,2 квадрата, а другая — трехкомнатная квартира на улице Генерала Глаголева площадью 57,1 квадрата. У семьи также есть автомобиль BMW X5 XDRIVE30D стоимостью около 3 млн рублей и Nissan Tiida Tekna стоимостью около 920 тысяч рублей.

Как указал канал, семья часто проводит время в доме на Новорижском шоссе в Истринском районе, который используется как дача. Участок площадью 15 соток с двухэтажным домом оценивается примерно в 200 млн рублей, а кадастровая стоимость земли составляет около 7 млн рублей. В этом поселке имеется развитая инфраструктура с детским садом, школой, площадками и ресторанами.

Суд уже предъявил Кузнецову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Кузнецов получил деньги в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. По информации СК, вознаграждение чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у фигуранта обнаружили более 100 млн рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что уголовными делами в отношении функционеров Министерства обороны занимается Следственный комитет. Он не стал отвечать на вопрос о продолжении «коррупционной чистки» в ведомстве после ареста замминистра Тимура Иванова и начальника главного управления кадров Юрия Кузнецова.