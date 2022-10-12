Опубликованы фото задержанных по делу о теракте на Крымском мосту

Фото: РИА Новости

ФСБ опубликовала фото лиц, задержанных по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. По данным службы, пятеро из них россияне, также среди задержанных три гражданина Украины и Армении.

Взрывное устройство, сработавшее на мосту, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из Одессы в болгарский город Русе, после его переправили в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению и Армавир. Организатором теракта на Крымском мосту назван руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

К организации переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Владимир Злоба, а также граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян. Контроль за передвижением груза по всему маршруту осуществлял некий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, использовавший виртуальный анонимный номер и номер, зарегистрированный на имя жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.