Опубликовано видео взлета ракетоносца с Путиным на борту

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин показал в своем Telegram-канале видео взлета бомбардировщика Ту-160М с президентом России Владимиром Путиным на борту. На кадрах видно, как самолет разгоняется по взлетной полосе и вскоре отрывается от земли. Маршрут президента — военная тайна, отметил журналист.

Ранее сообщалось, что Путин осмотрел сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М во время визита на Казанский авиазавод имени Горбунова. Главе государства показали новые стратегические ракетоносцы, которые производят на предприятии. Ту-160М полностью обновлен, в нем заменено более 80% комплектующих и агрегатов. В кабине он пробыл около 10 минут.

Позже глава государства прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода, чтобы совершить полет на ракетоносце. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что полет продлится около 40 минут.

Как рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук, модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М может превосходить предшественника по всем параметрам, в том числе по количеству переносимых крылатых ракет. Он предположил, что самолет может нести до 24 снарядов данного типа, что позволит ликвидировать любую наземную цель.