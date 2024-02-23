Опубликовано видео возложения Путиным венка к Могиле Неизвестного Солдата РИА Новости показал видео возложения Путиным венка к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Сергей Савостьянов, ТАСС/Kremlin.ru

В День защитника Отечества Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщила пресс-служба Кремля. Telegram-канал кремлевского пула РИА Новости опубликовал видео с церемонии, в которой также приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, ветераны и учащиеся военных училищ.

На кадрах показано, как военные проносят венок, за ними следует Путин. Позади стоит Шойгу.

На следующем видео видно, как Путин опускается на колено и поправляет ленту на венке. После этого президент РФ почтил память погибших воинов минутой молчания.

Ранее Путин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, военнослужащих, гражданский персонал армии, а также всех, кто прошел воинскую службу. Глава государства отметил великую значимость ратного труда, выразив огромное уважение военным, защищающим интересы России, ее народ, суверенитет и независимость.

Путин также отдельно поздравил с 23 Февраля патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому пожелал здоровья и успехов, а также всего самого доброго. Предстоятель РПЦ также поздравил президента с праздником, пожелав ему крепкого здоровья, бодрости духа, Божией помощи и успехов в служении на посту президента.