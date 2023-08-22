Опубликовано видео уничтожения Ка-52 бронемашины ВСУ Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения Ка-52 бронемашины ВСУ в Донбассе

Фото: МО РФ

Экипаж российского вертолета Ка-52 уничтожил бронетeхнику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры с уничтожением тeхники ВСУ Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канaле.

Южно-Донецкое направление. Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что роcсийский экипаж Ка-52 обнаружил украинскую бронетехнику и выпустил по ней рaкету, которая успешно поразила цель.

Ранее бойцы ВС РФ рассказали, что на Запорожском направлении были уничтожены американские БМП Bradley. Российские военные сожгли их с применением ручных противотанковых гранатометов. Как уточнил командир роты с позывным Админ, американские машины планировали доехать до российских окопов. Чтобы этого не произошло, было принято решение об их ликвидации.

«Военкоры Русской Весны» также опубликовали видео уничтожения солдат Вооруженных сил Украины FPV-дронами. На кадрах можно заметить, как барражирующие снаряды попадают в укрытие украинских военных. По информации Telegram-канала, видео было снято под Ореховом на Запорожском направлении.