Опубликовано видео разговора Пескова с искусственным интеллектом Песков на конференции по ИИ изучил возможности GigaChat, Kandinsky и пса-робота

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Центре международной торговли ознакомился с нейросетевой моделью «Сбера» GigaChat, передает ТАСС. Организаторы предложили ему задать вопрос искусственному интеллекту.

Что рассказать детям в рамках марафона общества «Знание»? — поинтересовался пресс-секретарь.

GigaChat в ответ предложил провести викторину по истории и географии или мастер-класс по созданию национальной одежды, организовать конкурс рисунков или фотографий. Представитель Кремля выразил сожаление, что в программе не прописана рубрика политики, чтобы этот робот вместо него мог отвечать на вопросы журналистов во время брифингов. Также Песков ознакомился на презентационной площадке с робособакой «Морс», приветствовавшей участников конференции, а нейросеть Kandinsky представитель Кремля попросил изобразить снегопад в Минске и Красную площадь в стиле Сальвадора Дали.

В августе министр обороны Сергей Шойгу предложил роботу Алеше прогуляться на форуме «Армия-2023». Алеша на предложение не отреагировал.