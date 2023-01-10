Опубликовано видео посещения Медведевым бронетанкового завода в Петербурге Медведев пригрозил уголовной ответственностью за срыв гособоронзаказа

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Власти России в случае необходимости будут вынуждены применять новые меры наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу, в том числе уголовное наказание, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. 10 января он посетил АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге. Видео Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

Задачи здесь очевидные. Их нужно оперативно решать. Ни в коей мере не допуская срыва тех сроков, которые утверждены. Потому что такие случаи, как известно, есть. Ну и в данном случае в этой ситуации также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности — и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства. Ну и в случае повторных нарушений, напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК РФ. Это новые нормы они еще не применялись. Но надо понимать, что в случае необходимости мы их будем вынуждены применять, — сказал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совбеза заявил, что предателей Родины нужно судить только по закону. При этом, считает Медведев, если он не работает, тогда необходимо действовать в соответствии с правилами военного времени.

В своем Telegram-канале политик также опубликовал карикатуру, которой описал политику США. На фото изображены слон, олицетворяющий республиканцев, и осел, являющийся образом демократов, которые тянут телегу со свиньей — символом Украины.