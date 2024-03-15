Опубликовано видео голосования Шойгу и Герасимова на выборах президента Шойгу и Герасимов вместе с военными в ЮВО проголосовали на выборах президента

Фото: МО РФ

Валерий Герасимов, Сергей Шойгу

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отдали свои голоса на выборах президента, сообщила пресс-служба Минобороны России. Они проголосовали на одном из избирательных участков Южного военного округа вместе с бойцами Объединенной группировки войск.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе, — сказано в сообщении.

Ранее систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве временно перевели в режим электронной очереди. Причиной этого стало большое число желающих отдать свои голоса на выборах главы государства. Также сообщалось о большой нагрузке на сайт ДЭГ, из-за чего возникали временные сбои в работе портала.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев ранее заявил, что если гражданин с активным избирательным правом отсутствует в списке избирателей, то ему необходимо срочно заявить об этом в УИК. По его словам, с ДЭГ сложности могут возникнуть в случае неполной учетной записи избирателя или устаревших в ней данных. Булаев также напомнил, что желающие проголосовать онлайн должны были отправить соответствующее заявление в ЦИК до 11 марта.