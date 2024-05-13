Опубликовано последнее заявление Шойгу перед отставкой правительства Журналист Зарубин опубликовал видео последних слов Шойгу перед отставкой кабмина

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу перед отставкой кабмина и инаугурацией президента заявил о высокой оценке Владимиром Путиным работы правительства в условиях пандемии и санкций, видеоролик опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. По его словам, ролик был снят 6 мая. В ролике Шойгу заявил, что министры работали в условиях экономической агрессии против России.

Я думаю, даже само слово «беспрецедентные» — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент, — это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны, — заявил глава Минобороны.

Шойгу отметил, что по завершении определенного периода каждый из министров подводит итоги и оценивает проделанную работу. По его словам, некоторые этапы уже пройдены, однако новому составу кабмина предстоят уже другие испытания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу займет должность секретаря Совбеза России, а также будет заместителем Путина в военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По его словам, ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента.