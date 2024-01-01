Опубликована концепция председательства России в СНГ в 2024 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председательство России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году будет нацелено на обеспечение преемственности и последующее укрепление СНГ, а также повышение его международного авторитета, говорится в концепции, опубликованной на сайте Кремля. Также будет взят курс на развитие партнерских отношений с другими международными организациями и заинтересованными странами.

Председательство будет направлено на обеспечение преемственности в деятельности Содружества и <...> дальнейшее укрепление СНГ как интеграционного объединения, повышение его международного авторитета, развитие сотрудничества между Содружеством и другими международными организациями, а также заинтересованными государствами, — говорится в сообщении.

Кроме того для укрепления финансового суверенитета стран СНГ усилия будут направлены на расширение применения национальных валют во взаимных расчетах и создании расчетной инфраструктуры, которая не будет зависеть от третьих сторон. В этот аспект включили введение прямой корреспондентской связи между банками и интеграцию международных платежных механизмов, говорится в документе.

В сфере внешней политики среди приоритетов значится укрепление положительного образа Содружества на международной арене. А также продолжится практика принятия общих заявлений членов СНГ и проведение многоуровневых консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Усилия будут направлены на выработку консолидированных подходов государств-участников по актуальным глобальным и региональным темам, их совместное продвижение на международных площадках, прежде всего в ООН. Продолжится практика принятия совместных заявлений государств Содружества и проведения многоуровневых межмидовских консультаций по широкому кругу вопросов, — говорится в концепции.

Отмечается, что председательство России в Содружестве будет проходить согласно Концепции дальнейшего развития СНГ, Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года и другими основными и программными документами организации.

Ранее состоялся неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Глава государства завершил рабочую программу лишь в два часа ночи. В рамках саммита он встретился с президентами Казахстана и Узбекистана, а также главой «Газпрома», обсудив сотрудничество в газовой сфере.