Опубликован список машин, подпадающих под налог на роскошь ФНС: под налог на роскошь подпадут 449 моделей автомобилей

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В России под налог на роскошь подпадают 449 моделей автомобилей стоимостью от 10 млн рублей, следует из перечня, опубликованного Федеральной налоговой службой. В список попали такие модели, как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Jeep, Land Rover, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, Lexus, Cadillac, Genesis, Bugatti, а также отечественный бренд Aurus.

Порядок расчета указанной средней стоимости легковых автомобилей определен приказом Минпромторга России от 28.02.2014 № 316, а перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей, подлежащий применению в 2023 году, размещен на его официальном сайте. В него включены 449 марок (моделей, версий) автомобилей (в 2022 году было 345), — говорится в сообщении.

Транспортный налог для этих авто исчисляется с повышающим коэффициентом в тройном размере. Владельцы таких машин получат налоговые уведомления за 2023 год осенью следующего года.

Закон о налоге на роскошь для автомобилей стоимостью от 10 млн рублей был принят в марте 2022 года. До этого повышенным транспортным налогом облагались машины дороже 3 млн рублей.