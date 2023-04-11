Получившим повестки россиянам запретят покидать страну Поправки об электронных повестках установят запрет на выезд россиян из страны

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Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину будет запрещено покидать границы Российской Федерации, следует из поправок в закон, опубликованных на сайте Госдумы. 11 апреля Госдума рассмотрит поправки, в рамках которых может появиться возможность рассылки электронных повесток, при этом рассылка бумажных повесток сохранится.

В документе также говорится, что в случае неявки по уважительной причине в течение 20 дней со дня, указанного в повестке, в отношении гражданина будет принят ряд мер, включая запрет на госрегистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей и запрет на постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.

Кроме того, будет приостановлена возможность поставить недвижимое имущество на государственный кадастровый учет, также будут введены ограничения на пользование правом управления транспортными средствами и установлен запрет на взятие кредитов и займов.

Власти регионов смогут сами устанавливать дополнительные «временные меры». Комиссариаты же получат возможность ставить граждан на воинский учет без их явки — в таком случае призывнику может прийти повестка для сверки данных.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронная повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Депутат уточнил, что призывник будет обязан явиться в военкомат в течение двух недель последующей призывной кампании, а не текущей, если не увидел уведомления.

Парламентарий до этого сообщил, что в период призывной кампании электронные повестки от военкоматов будут дублировать обычные бумажные документы. Картаполов отметил, что оба документа будут иметь равную юридическую силу. Получить электронную повестку можно будет в личном кабинете на портале госуслуг либо в МФЦ.