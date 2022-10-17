«Опрометчивый шаг»: Медведев о намерении Израиля поставлять Киеву оружие Медведев: намерение Израиля поставлять оружие Украине разрушит отношения Москвы с Иерусалимом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Намерение Израиля поставлять оружие Украине — опрометчивый шаг, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он предрек, что данный шаг разрушит отношения между Россией и Израилем.

Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами, — сказал Медведев.

Политик добавил, что если Израиль будет поставлять оружие Киеву, тогда стране «впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями».

Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями, — подытожил Медведев.

Ранее израильский министр по делам диаспоры, генерал-майор запаса Нахман Шай призвал правительство страны встать на сторону Украины в военном конфликте с Россией и предоставить ей военную помощь. Он отметил, что если Иран планирует отправить России баллистические ракеты, никаких компромиссов быть не должно. Минобороны России информацию о поставках оружия не подтверждало.

Ранее The Washington Post сообщило, что Иран готовится впервые отправить России ракеты класса «земля — земля» и ударные беспилотники. Это, как утверждают в газете, поможет компенсировать истощение российских запасов оружия.