Операторам связи не позволят наживаться на россиянах Чернышенко: операторам связи не разрешат бесконтрольно увеличивать тарифы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторам связи не дадут возможность бездумно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости. По его словам, Федеральная антимонопольная служба тщательно следит за обоснованностью цен в этой сфере.

Согласно стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторы могут увеличивать стоимость услуг сверх уровня инфляции лишь при условии, что значительная часть дополнительной прибыли будет вложена в совершенствование сетей и новые технологии.

Чернышенко подчеркнул, что не позволят компаниям увеличивать тарифы в ущерб населению и бесконтрольно наращивать свою прибыль. Он также отметил, что операторы в течение многих лет инвестировали в развитие инфраструктуры и технологий, поэтому не смогли повышать доходы даже до уровня инфляции.

Приоритетом стало развитие сетей пятого поколения (5G) и создание отечественного оборудования связи. Министр подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета страны и самостоятельного решения таких вопросов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее потребовал обеспечить россиян высокоскоростным интернетом. По его словам, домохозяйства должны получить возможность подключиться к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с к 2030 году.