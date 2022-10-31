Опасные игры: в Госдуме предложили ограничить возраст участников квестов Депутаты Госдумы при поддержке Генпрокуратуры предложили обезопасить детей от травм при квестах

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Чтобы обезопасить участников квестов от травм и несчастных случаев, депутаты Госдумы России предложили отрегулировать их организацию и проведение, а также уточнить возраст, с которого можно допускать к опасным играм, пишет «Парламентская газета». Как стало известно на состоявшемся 28 октября круглом столе в парламенте, Генеральная прокуратура РФ уже поддержала данную инициативу парламентариев и собирается направить соответствующее письмо в кабмин.

Для придания остроты ощущений игроки подвергаются физическому и психологическому воздействию, и при этом возрастные ограничения определяют организаторы квеста. В отличие от взрослых несовершеннолетние могут не осознавать опасность таких развлечений, — отметила руководитель управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Ирина Ребрина.

Как отмечает издание, квесты пользуются все большей популярностью у россиян. Подобные игры бывают интеллектуальными и активными, они могут быть по мотивам сказок и фильмов или создавать свою историю. Однако самыми популярными являются те, в которых игроки оказываются героями психологического триллера. В таких квестах используют мрачные атрибуты, пугающие сцены, участников могут преследовать или даже побить, что приводит к тому, что порой во время таких опасных игр происходят несчастные случаи.

Как рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы России по просвещению Яна Лантратова, причина таких несчастных случаев заключается в том, что зачастую квесты организуют непрофессиональные и неаттестованные компании и артисты, а в законе нет понятия «квест» и их проведение никак не регулирует. По мнению парламентария, в настоящее время назрела необходимость правового регулирования квест-индустрии, а также принятия стандартов безопасности.

14 сентября адвокат пострадавших при пожаре во время хоррор-квеста на юго-востоке Москвы детей Павел Левшун рассказал, что одного из подростков душили в процессе игры. Кроме того, по словам правозащитника, по сценарию квеста детей заперли в клетке, но не открыли, когда появилось пламя. Это случилось спустя 30–40 минут с начала квеста.