«Опасения подтвердились»: Лавров о планах Запада на Украину Лавров заявил, что все опасения о планах Запада на Украину подтвердились на 100 процентов

Сергей Лавров / Фото МИД РФ

Все опасения по поводу того, что Запад пытался сделать из Украины, подтвердились на 100 процентов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с малийским коллегой Абдулаем Диопом. Дипломат подчеркнул, что у Москвы не было иного выхода, кроме как начать спецоперацию на Украине, целями которой являются «защита мирных граждан на Украине, в Донбассе, предотвращение прямых угроз безопасности России», передаёт РИА Новости. Глава российского МИД заверил, что эти цели будут достигнуты.

Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет. <...> Мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются, — рассказал Лавров.

9 мая президент России Владимир Путин отметил, что Россия бы воспользовалась возможностью решить ситуацию в Донбассе мирным путем, если бы у нее была такая возможность. По его словам, Москву «вынудили дать упреждающий отпор агрессии» НАТО. Российский лидер назвал решение о начале военной спецоперации на Украине «своевременным и единственно правильным». Сейчас, добавил Путин, российские военные сражаются «за наших людей в Донбассе» бок о бок с ополченцами на своей земле, обеспечивая тем самым и безопасность России.