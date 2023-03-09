Онлайн-банки увеличат скорость отправки платежей ЦБ: онлайн-банки должны обзавестись системой СБП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все крупные российские банки, подключенные к системе быстрых платежей (СБП), должны будут интегрировать этот сервис в онлайн-банки до 1 октября 2023 года, заявили в ЦБ. Представители Банка России подчеркнули, что нововведение позволит клиентам пользоваться СБП с разных устройств.

Крупные банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2023 года должны встроить этот сервис не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки. <...> Если банки с универсальной лицензией не имеют технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть этот сервис в своих интернет-банках, — говорится в сообщении ЦБ.

Также регулятор подчеркнул, что с 1 апреля СБП будет обязательно использоваться для обмена платежами между юридическими лицами. Данные изменения в положение Банка России уже зарегистрировал Минюст РФ.

Ранее «Известия» писали, что граждане РФ теперь могут переводить деньги в страны ближнего зарубежья через систему СБП. Переводы банка «Тинькофф» можно сделать уже в более 50 банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.