«Они зашевелятся»: в ГД назвали решение проблемы с должниками по алиментам Депутат Останина предложила создать государственный алиментный фонд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание государственного алиментного фонда подтолкнет россиян к выплатам задолженностей, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, в этом случае граждане будут должны государству, а не женам и мужьям, и это «заставит их зашевелиться».

Эта проблема решается простым способом. <...> Принять закон об алиментном фонде. Государство выплачивает ежемесячно не ниже прожиточного минимума ребенку в субъекте федерации, а с этого отца — уже судебные приставы. Вот тогда уже они зашевелятся. Тогда они будут искать этого папашку и взимать с него деньги, — объяснила Останина.

По ее словам, сейчас в России долги по алиментам составляют примерно 150 млрд рублей, реестр неплательщиков ситуацию не исправит, потому что он будет просто «висеть на сайте». Работодателям тоже будет «наплевать на все это», подчеркнула Останина.

Да покажите мне руководителя компании, который будет заходить на сайт службы судебных приставов, искать фамилию инженера Иванова, — отметила она.

Ранее в Госдуме предложили взыскивать алименты по новым правилам — для этого необходимо синхронизировать Гражданский процессуальный кодекс РФ с Семейным.