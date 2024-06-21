Медведев нашел «самозванцев и преступников» на Украине Медведев назвал руководство Украины самозванцами и преступниками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Президент Украины Владимир Зеленский и его пособники являются преступниками и самозванцами, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем посте во «ВКонтакте». По его словам, решения нынешнего украинского руководства не имеют юридической силы.

Медведев считает, что власти Украины нарушили статью 109 УК страны. В ней говорится о захвате государственной власти. Замглавы Совбеза считает, что Зеленский «продолжает притворяться президентом», а его соратники стремятся «установить собственную диктатуру».

Издаваемые ими акты незаконны и не подлежат исполнению. Назначенные ими должностные лица не являются властью. Они самозванцы и не вправе издавать каких-либо указаний, — написал Медведев.

Он считает, что Зеленский «жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа». Медведев уверен, что тот «под шумок самовольным указом возложил в 2019 году контроль на руководителя своего так называемого офиса странного персонажа» Андрея Ермака.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный рассматривается властями США как наиболее подходящий кандидат на замену Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае. Там говорится, что Белый дом решил заменить действующего главу государства, так как он перестал быть полезным и не смог добиться «стратегического поражения России».