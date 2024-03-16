«Они – предатели»: Медведев о порче урн с бюллетенями Медведев назвал предателями тех, кто портит урны с бюллетенями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Поджог и порча урн с бюллетенями — поступок, равный государственной измене, и наказываться должен соответствующим образом, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По его словам, такие люди — предатели, которые «содействуют выродкам».

Они — предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже. <...> Это не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима, — написал Медведев.

Как сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, многие из тех, кто был задержан 15 марта за атаки на процесс голосования, признались, что совершили диверсии по указанию украинских кураторов, которые обещали им деньги. Так, на кадрах с избирательного участка на юге Москвы, где пожилая женщина подожгла урну для голосования, видно, что она снимает результат своих действий на телефон.

Памфилова назвала действия этих людей «хулиганством с элементами терроризма» и напомнила, что по закону им может грозить до пяти лет тюрьмы. По словам председателя ЦИК, задержанные заявляли, что не знали об уголовной ответственности. Центризбирком привлек Росгвардию, чтобы усилить охрану избирательных участков.