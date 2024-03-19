«Они не готовы»: Соболев высказался об отправке «лягушатников» на Украину Депутат Соболев усомнился в готовности Франции к столкновению с Россией

Фото: defense.gouv.fr

Франция не готова к военному столкновению с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о подготовке Парижа к отправке войск на Украину. Он отметил, что не получал соответствующих сведений.

Пока я не получал такой информации. По моим данным, Макрон заявлял о готовности отправить французских военных на Украину, если наша армия выйдет к Николаевской и Одессой областям. Пока мы к ним не приблизились, — сказал депутат.

При этом Соболев указал, что французский лидер Эммануэль Макрон нагнетает обстановку, когда говорит о такой возможности. По его оценкам, на подготовку НАТО к войне с Россией указывает множество факторов, включая размещение США крупнейшей военной базы в Румынии и учения у границ с Россией.

Однако прямо сейчас ни Франция, ни кто-либо другой к войне не готовы. По нашим прогнозам, прямое столкновение НАТО с РФ возможно через четыре-пять лет, — предположил он.

Парламентарий подчеркнул, что у России достаточно времени на то, чтобы подготовиться к войне с НАТО и создать такую армию, на которую никто не осмелится напасть. Он также усомнился, что две тысячи французских военных смогут повлиять на ситуацию на фронте.

Для нас представляла бы угрозу, скажем, трехмиллионная армия хорошо обученных солдат. Возможно, сейчас речь идет об инструкторах младшего звена и до командира бригады, — заключил Соболев.

Нарышкин ранее заявил, что, по его сведениям, Франция готовится к отправке на Украину воинского контингента. По его словам, речь идет о примерно двух тысячах военнослужащих.