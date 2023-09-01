«Они нас не съедят?»: девочка напугала Путина съедающими нефть бактериями Школьница рассказала Путину о бактериях-нефтедеструкторах

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости/Kremlin.ru

Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» пообщался с школьницей из Перми, которая рассказала ему о готовящемся эксперименте по мутации бактерий в космосе. Школьница объяснила президенту, что для успешного опыта нужно отправить в космос бактерии, которые съедают нефть. Таким образом, она полагает, будет решена проблема с разливами нефтепродуктов.

Они нас не съедят? Ну, слава богу. Важно, чтобы они нас не съели. Надо все держать под контролем. Я не шучу, — прокомментировал Путин идею девочки.

Школьница заверила президента, что в эксперименте есть проверка бактерий на патогенность. Попытка сделать бактерии-нефтедеструкторы более эффективными будет предпринята на борту МКС. Президент уточнил у юной исследовательницы, не потребуется ли ей его помощь, и пообещал связаться с Роскосмосом для надежной реализации ее проекта.

Ранее к Владимиру Путину обратилась двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior с просьбой посетить космодром. 11 августа девочка прилетела в Амурскую область и смогла увидеть пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом «Луна-25».