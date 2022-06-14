«Она неуправляемая»: политолог объяснил отставку Поклонской «Она неуправляемая»: политолог Салин объяснил отставку Поклонской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поклонская

Отставка Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества скорее всего вызвана тем, что она неуправляема, а такие чиновники системе не нужны, заявил политолог Павел Салин. Поклонская является одним из последних неудобных для Кремля политических элементов, отметил он в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В российской современной политической системе должности даже на муниципальном уровне могут занимать чиновники, которые считаются управляемыми. А профессиональные качества и личная преданность не имеет значения. Если чиновник неуправляемый, ему карьерный путь закрыт. Госпожа Поклонская — она неуправляемая, — сказал Салин.

Это проявлялось и в позиции Поклонской по пенсионному возрасту, и, вероятно, по украинской проблеме, объяснил он.

В свою очередь политолог Алексей Чадаев назвал причиной отставки несовпадение позиций Поклонской и её руководителя Евгения Примакова. Говорить об её неудобстве властям он считает некорректным, так как «власти» — неоднородная структура.

После ухода из Россотрудничества Наталья Поклонская сообщила о своём назначении на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Она подчеркнула, что больше не будет вести соцсети и публичную деятельность, а полностью посвятит себя новой работе.