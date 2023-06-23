«Он разве был опубликован?»: Песков о новом пакете санкций Песков предложил дождаться официального уведомления о новых санкциях против РФ

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков предложил дождаться официального уведомления о новых санкциях против России, передает ТАСС. В ответ на просьбу их оценить он усомнился, опубликован ли уже 11-й пакет рестрикций.

Он разве был опубликован? Некоторые [подробности] появлялись, но пока детально он не был опубликован. Давайте дождемся, ознакомимся и потом уже будем судить, — сказал Песков.

О том, что против России вступил в силу 11-й пакет европейских санкций, заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии. В него включены меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.

Ограничения вводятся в отношении ряда физических лиц по обвинению в «депортации украинских детей», а также против российских юрлиц по обвинению в обходе санкций для «поддержки российских военных усилий»

Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна пообещал продолжить давление, пока Украина не выиграет, а Россия не ответит за свои действия. Евросоюз позднее подтвердил информацию эстонского МИД.