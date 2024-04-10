«Он ничтожество»: сенатор об идее Подоляка изолировать Россию от всего мира Сенатор Цеков: Украина не сможет изолировать Россию от мира

У Киева не получится изолировать Россию от мира, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он отреагировал на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, призвавшего все европейские компании покинуть российский рынок, а также запретить спортсменам и артистам РФ выступать где-либо под нейтральным флагом.

Кто такой Подоляк? Он вообще никто, болтает что попало целыми днями. Никто его слушать не будет. Только на Украине его бредовые предложения понимают и принимают, но за пределами страны он никому не интересен. Подоляк — абсолютное ничтожество, какой-то там советник. Он просто хочет появиться в информационном пространстве, поэтому выступает с глупыми идеями, — рассказал Цеков.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что украинские власти в своей идеологии пытаются создать максимальный контраст между Россией и собственной страной, используя для этого самые архаичные образцы. Так он прокомментировал слова Подоляка, в начале марта назвавшего Россию средневековой.

Вместе с этим Вассерман заявил, что если внимательно послушать о том, что говорят на Украине про Россию, то можно узнать о происходящем в Киеве. По его словам, сегодня государство существует только благодаря зарубежным поставкам.