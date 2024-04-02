«Он нереализуем»: сенатор оценил призыв американского профессора к НАТО Пушков: НАТО не откажется от поддержки Украины из-за желания навредить России

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет профессора Чикагского университета Джона Миршаймера странам НАТО прекратить все отношения с Украиной ради урегулирования конфликта с Россией является хорошим, но нереализуемым, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, причина в том, что Запад слишком сильно вложился в антироссийский проект Киева.

Правящая элита стран НАТО так сильно вложилась в украинский антироссийский проект, что ей крайне сложно пойти по такому пути. Она скорее будет обманывать себя ложными надеждами — если и не на «победу Украины», то как минимум на ее способность выстоять под напором России, — написал он.

При этом сенатор выразил уверенность, что страны НАТО не примут Украину в свой состав. По его мнению, Альянс будет «кормить» Киев обещаниями, деньгами и оружием, чтобы отсрочить решение этого вопроса.

Пушков подчеркнул, что уважает позицию Миршаймера, назвав его «убежденным сторонником школы политического реализма», которая, по его словам, почти исчезла в США. По его мнению, профессор в своих оценках исходит из истинных интересов стран НАТО и Украины.

Однако логика правящих в НАТО элит совсем другая: им неважно, потеряет ли Украина новые земли и сколько она потеряет людей. Главное для этой элиты — нанести максимальный ущерб России, — отметил сенатор.

Пушков ранее заявил, что постсоветское пространство является зоной повышенной конкуренции. По его словам, страны Запада максимально заинтересованы в том, чтобы развернуть соседей против России.