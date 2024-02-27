«Он не оставляет планов Наполеона»: Лавров о помощи Макрона Украине Лавров сравнил Макрона с Наполеоном после его слов о военной помощи Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Президент Франции Эммануэль Макрон «не оставляет планов Наполеона», говоря о создании коалиции по поставке бомб и ракет украинской армии, заявил корреспонденту NEWS.ru глава МИД РФ Сергей Лавров в кулуарах заседания второго конгресса Международного движения русофилов. Встреча проходит 27 февраля в Москве с участием 350 представителей из 130 стран мира — Азии, Европы, Африки, Латинской и Северной Америки.

Он не оставляет планов Наполеона, — сказал Лавров.

Макрон ранее сообщил по итогам пресс-конференции по поддержке Киева в Париже, что Евросоюз договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По словам французского лидера, речь идет о «глубоких ударах».

Президент пообещал привлечь к работе в рамках коалиции все страны, которые располагают соответствующими возможностями и могут обеспечить поставки вооружений.

Данная коалиция станет девятой по счету. Президент отметил, что уже создано восемь коалиций. Каждая была посвящена отправке Киеву отдельных видов боеприпасов. До этого Макрон сказал, что Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.

На конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. Но в результате присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме.