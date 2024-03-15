«Он это сделает»: Песков о планах Путина проголосовать Песков: Кремль проинформирует, когда проголосует Путин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль немедленно проинформирует, когда президент РФ Владимир Путин проголосует на выборах главы государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что «накануне было видеообращение главы государства, в котором он призвал россиян принять участие в голосовании».

Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем, - заявил представитель Кремля. Конечно же, он это сделает. Конечно же, он примет участие в голосовании, — заявилПесков.

Ранее сегодня, 15 марта, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отдали свои голоса на выборах президента. В пресс-службе военного ведомства рассказали, что они проголосовали на одном из избирательных участков Южного военного округа вместе с бойцами Объединенной группировки войск.

Также стало известно, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отдал свой голос на выборах. Он рассказал, что на избирательном участке встретил немало желающих голосовать. По его словам, это легко объясняется тем, что жители ДНР впервые участвуют в выборах лидера государства.

Кроме того, ЛНР Леонид Пасечник также проголосовал на выборах главы государства. Он опубликовал видео с избирательного участка и отметил, что голосование является значимым геополитическим событием для региона.