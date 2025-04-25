«Он единственный»: Лавров выделил позицию Трампа по Украине среди остальных Лавров: Трамп признал важность устранения коренных причин конфликта на Украине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является единственным мировым лидером, который признал необходимость устранения коренных причин украинского конфликта, заявил в беседе с журналистом американской телекомпании CBS министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, нынешний хозяин Белого дома хочет исправить ошибки своих предшественников.

Единственный лидер на Земле, который признал необходимость устранения коренных причин сложившейся ситуации, — указал Лавров.

Он добавил, что втягивание Киева в состав НАТО было одним из масштабных провалов западных стран. Эту ошибку допустил бывший президент США Джо Байден, и теперь она требует срочного решения.

Ранее Трамп заявил, что вопрос о возможном выходе американского государства из переговоров по российско-украинскому конфликту можно будет ставить через две недели. Он добавил, что все еще рассчитывает на успех этой дипломатической миссии, но готов и к другому исходу.

До этого республиканец утверждал, что у него есть «собственный крайний срок» в переговорах по конфликту на Украине. Назвать его политик отказался. После наступления дедлайна у властей США будет совсем другой подход.