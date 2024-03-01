«Он американец»: Песков ответил на слова Карлсона о «глупости» целей СВО Песков объяснил слова Карлсона о глупости целей СВО непониманием России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, многого не понимает о России, сказал на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление репортера о «глупости» денацификации Украины, передает ТАСС.

Такер Карлсон — американский журналист, у него свое мировоззрение, с очень-очень многим у нас в стране он категорически не согласен. <...> Он американец, он многого не понимает, но он слушает. Этим он отличается от других, — отметил Песков.

Ранее экс-ведущий Fox News в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману назвал «одной из самых глупых вещей, которую когда-либо слышал», объяснение Владимира Путина, что целью спецоперации является денацификация Украины.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что Карлсон не знает, что такое денацификация, поэтому он не понимает цели специальной военной операции. Главное, отметил политик, чтобы русский народ понимал задачи СВО.

Цеков напомнил, что беседу Такера с Путиным посмотрели и послушали миллионы человек. И сам Карлсон назвал это интервью самым выдающимся за всю свою карьеру, добавил сенатор. Если он умный человек, то не станет критиковать и говорить подобное о президенте России, считает он.