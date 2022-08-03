Омбудсмен Волынец предложила запретить пропаганду трансгендерности в России

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Ирина Волынец

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России, направив соответствующее обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко. По ее словам, которые приводит RT, популяризация трансгендерности имеет «высокую степень опасности для развития российского общества» и ставит под удар здоровье населения страны.

Волынец напомнила, что семья, материнство и детство выступают условием сохранения и развития многонационального народа страны и нуждаются в особой защите со стороны государства. По её мнению, необходимо принять меры, направленные на обеспечение «нравственной и психической безопасности общества», в том числе в виде запрета на популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода.

Прошу <...> поддержать инициативу введения законодательного запрета на пропаганду трансгендерности, — говорится в обращении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фото, на котором изображены трансгендерный адмирал США Рейчел Левин и заместитель помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Минэнерго США Сэм Бринтон. Они присутствовали на приеме в посольстве Франции в США в честь Дня взятия Бастилии. На Левин была юбка, на Бринтоне — открытое платье. Захарова задалась вопросом, те ли это ценности, которые россияне хотели бы привить своим детям.