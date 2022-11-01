Омбудсмен призвала родителей быть внимательными к детям в праздники Омбудсмен Мишонова: родителям стоит быть внимательнее к детям во время праздников

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Родителям следует быть внимательнее к детям во время долгих ноябрьских праздников, потому что в такие периоды специалисты служб спасения фиксируют всплеск бытовых травм, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Взрослым важно не оставлять детей дошкольного и особенно младшего возраста без присмотра, а также осмотреть дом на предмет скрытых угроз, уточнила детский омбудсмен.

Во время длинных выходных дети часто бывают предоставлены сами себе. В такие дни специалисты службы спасения констатируют всплеск бытовых травм и происшествий с малышами. Я обращаюсь ко всем родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, особенно младшего возраста, — призвала Мишонова.

Чтобы обезопасить детей от угроз дома, следует проверить, находятся ли бытовая химия и лекарства вне зоны доступа, надежно ли закреплены мебель и телевизоры, стоят ли на окнах специальные блокираторы, посоветовала омбудсмен.

Мишонова ранее рассказала, что в Подмосковье прибыли уже около девяти тысяч детей из регионов Донбасса и в настоящее время проводится всевозможная работа, направленная на помощь в их адаптации. По ее словам, все дети идут учиться в подмосковные школы, детские сады, училища и институты, где проводится работа, направленная на их адаптацию.