Омбудсмен потребовала от Роскомнадзора проверить сериал «Слово пацана» Омбудсмен Волынец: Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» из-за идеологии

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Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям, сообщает НСН. По ее мнению, фильм распространяет криминальную идеологию среди молодежи.

Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемых в фильме, — заявила Волынец.

Омбудсмен считает, что фильм является романтизацией бандитизма. По ее мнению, сериал оправдывает «казанский феномен», который «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи», что противоречит указу президента РФ Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодежных криминальных группировках Казани конца 1980-х годов. Главный герой — 14-летний молодой человек по имени Андрей, который присоединяется к одной из банд. Параллельно разворачивается история его отношений с молодой сотрудницей милиции Ириной.

Ранее сообщалось, что в Сармановском районе Республики Татарстан подростки начали подражать персонажам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его информации, несовершеннолетние поделили район между собой и теперь назначают «стрелки».