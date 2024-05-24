Омбудсмен оценила предложение финансово поощрять родивших до 25 лет женщин Омбудсмен Волынец: нужно мотивировать женщин рожать как можно раньше

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Нужно финансово поощрять женщин, родивших до 25 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Как она отметила в беседе с «360», такая инициатива будет мотивировать женщин становиться мамами как можно раньше.

Искренне рассчитываю, что данный законопроект примут, потому что нам нужно сделать все для того, чтобы наши женщины становились мамами как можно раньше. Это дает гарантию того, что семья станет многодетной, — объяснила омбудсмен.

Волынец отметила, что если детородный возраст женщины заканчивается, никакие инициативы не помогут родить. Она добавила, что нужно начинать рожать в более раннем возрасте, чтобы было больше детей.

Выплата, которая составляет 200 тысяч рублей, это ценное предложение, подчеркнула омбудсмен. Кроме того, остальные дотации сохранятся, например, пособия по беременности и материнский капитал, заключила Волынец.

Ранее лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и группа депутатов от его партии внесли в Госдуму РФ на обсуждение законопроект о выплате единовременного пособия женщинам, которые до 25 лет родят ребенка. В пояснительной записке говорится, что выплачивать пособие будут всем вне зависимости от материального положения.