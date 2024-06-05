Омбудсмен объяснила, может ли родитель запретить ребенку выезд за границу Омбудсмен Фаевская: родитель имеет право запретить выезд ребенка за границу

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Родитель даже при разводе имеет право запретить ребенку выехать из России за границу, заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. По ее словам, которые приводит «Подмосковье сегодня», проверить информацию о таком запрете можно в местном отделении МВД, подав соответствующий запрос.

Учет заявлений о несогласии на выезд осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту жительства несовершеннолетнего. В связи с этим родитель, намеревающийся вывезти ребенка из Российской Федерации, может получить информацию о наличии соответствующего заявления и принятого по нему решения в указанном органе, — заявила Фаевская.

Однако, по словам омбудсмена, второй опекун имеет право оспорить это решение. Для этого необходимо обратиться с исковым заявлением в суд. Если же такого запрета нет, то несовершеннолетние дети могут выехать из страны с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, уточнила Фаевская.

Врач Елена Малышева ранее посоветовала родителям, перед тем как отправить ребенка в детский лагерь, сделать ряд необходимых прививок. По ее словам, это усилит иммунитет и защитит несовершеннолетнего. Иммунолог Андрей Продеус также предложил сделать детям прививки от гепатита А, менингита и провести ревакцинацию от кори.