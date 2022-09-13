Омбудсмен назвала призывы брать животных из приюта пропагандой чайлдфри Омбудсмен Волынец назвала призывы брать животных из приюта пропагандой чайлдфри

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ирина Волынец

Уполномоченная по правам детей в Республике Татарстан Ирина Волынец раскритиковала призывы брать животных из приюта, назвав их пропагандой чайлдфри, сообщает портал 116.ru со ссылкой на слова Волынец. По мнению омбудсмена, если пара заводит домашнее животное, то перестает задумываться о рождении собственных детей, что приводит к снижению демографии в стране.

Вы обращали внимание, как называют сейчас домашних животных? Многие обращаются к ним «мой мальчик», «моя девочка», «сыночек», «доченька» и так далее. Это разве не подмена понятий? Как собаку можно назвать «сынок» или «доченька»? Или кошку? — заявила Волынец.

Волынец также возмутилась, что существует социальная реклама того, что нужно взять животных из приюта, но при этом нет социальной рекламы счастливой многодетной семьи. Омбудсмен отметила, что в стране «более важные проблемы», чем забота о животных, например, повышение уровня демографии.

Омбудсмен заявила, что лучше всего заводить животных тогда, когда в семье уже есть собственные дети. Тогда питомцы будут не вместо детей, а для детей.

Ранее Ирина Волынец заявила, что инцидент с мужчиной, который попытался сбросить в балкона в Москве годовалую дочь, должен стать сигналом, что обращать внимание на ситуацию вокруг детей нужно не только родителям или службам опеки, но и родственникам. По словам омбудсмена, если возникают подозрения, что кто-то из близких опасен для ребенка, об этом нужно сообщать в соответствующие органы.