Омбудсмен Москалькова: ситуация с пленными моряками из России усугубилась

Фото: АГН «Москва»

Татьяна Москалькова

Ситуация с 77 пленными российскими моряками на Украине усугубилась из-за того, что их корабли были выставлены на продажу, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, которые передает РИА Новости, отсутствие у них правового статуса значительно затрудняет возвращение на родину.

Семьдесят семь человек моряков, и их ситуация сегодня усугубилась тем, что российские корабли выставлены на торги. Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться, — указала Москалькова.

Она акцентировала внимание на важности диалога с киевской администрацией о передаче гражданских пленных. Москалькова подчеркнула, что власти России и Украины могут достигнуть компромисса о взаимном возвращении пленённых лиц.

13 мая Следственный комитет России объявил, что запросит у уполномоченного по правам человека в РФ данные о российских моряках и гражданских судах, которые незаконно удерживаются на Украине. Представители СКР добавили, что проверят эту информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку.

10 июня глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в тот день состоялся 11-й по счету обмен пленными. Он не уточнил ни число пленных, ни с кем проводился обмен. С российской стороны официально данная процедура не подтверждалась.