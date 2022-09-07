Омбудсмен Москалькова рассказала, в каком случае запросит дело Сафронова

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что запросит дело осужденного журналиста Ивана Сафронова для изучения, если он к ней обратится, сообщает ТАСС. По словам омбудсмена, если Сафронов обратится к ней и приложит необходимые документы, она будет обязана показать материалы уголовного дела.

Если он (Сафронов. — NEWS.ru) обратится, приложит (соответствующие документы. — NEWS.ru), то я обязана это сделать, — заявила Москалькова.

Омбудсмен также не стала оценивать, справедливо ли наказание, которое получил журналист за свои деяния.

Московский суд огласил приговор Сафронову 5 сентября. На закрытом заседании журналист был осужден на 22 года лишения свободы, также суд постановил ему выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Журналиста задержали сотрудники ФСБ в июле 2020 года, с тех пор он находился в СИЗО «Лефортово» в Москве. Сторона обвинения считает, что осужденный передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией. Сам Воронин, являясь свидетелем обвинения, выступил в защиту журналиста.