«Оказались в уязвленном состоянии»: Милонов о закреплении статуса учителей Депутат ГД Милонов поддержал инициативу о закреплении статуса учителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьный класс

Учителя оказались в уязвленном состоянии из-за невозможности донести детям верные ценности, считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что школьники и родители перестали относится к учителям с должным уважением, поэтому инициатива на законодательном уровне закрепить статус педагогов позволит юридически их защитить.

Согласен, что учителя оказались в неком уязвленном состоянии. <...> У педагогов нет никаких возможностей усмирить зажравшихся барчуков. Чуть что, сразу прибегают бездельники, которые называют себя правоохранительными органами в области детей. К сожалению, у нас прокурорские работники тоже иногда плохо понимают, что такое воспитательный процесс, — заявил Милонов.

Депутат также отметил, что необходимо развивать в школах воспитательную работу. Парламентарий предложил организовать соответствующие программы для учителей. По словам Милонова, воспитательная работа в учебных заведениях была уничтожена либералами, из-за чего появились «соевые куколды, сбегающие в Верхний Ларс».

Это нужно делать не только в рамках уроков, но и в рамках общественной организации, которая могла бы взять на себя функции воспитания и ценностного ориентирования подростков, — заключил депутат.

Министерство просвещения России ранее заявило о планах создать законопроект о защите школьных учителей. Планируется, что данная инициатива станет ключевой в 2023 году.