«Охранять рубежи»: срочникам решили дать право служить на границе Депутат Пискарев назвал службу в пограничных войсках почетной для призывников

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Призывники смогут служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к закону о добровольческих формированиях Росгвардии, что всегда было очень почетным, сообщил РИА Новости глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев. По его словам, привлечение дополнительных сил поможет более эффективно решать поставленные перед пограничниками задачи, в частности охранять рубежи Родины.

Изменения, которые предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками и попасть служить на границу, охранять рубежи нашей Родины было очень почетно. <...> Сегодня у призывников вновь появится такая возможность. А Пограничная служба ФСБ России с привлечением дополнительных сил сможет более эффективно решать поставленные перед ней задачи, — объяснил Пискарев.

Депутат заявил, что поправки к законопроекту Госдума рассмотрит 7 декабря. При этом он подчеркнул, что срочники уже сейчас могут стать пограничниками: для этого необходимо в процессе службы заключить контракт с ФСБ РФ.

Ранее в Минобороны РФ предложили внести коррективы в требования к состоянию здоровья граждан для армейской службы. Изменения могут коснуться тех, кто подлежит призыву на срочную службу, постановке на учет в военкоматах и хочет заключить контракт с военным ведомством.