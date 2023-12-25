Охранникам на объектах ТЭК разрешили сбивать беспилотники Путин подписал закон, дающий право охране на объектах ТЭК уничтожать дроны

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Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому частная охрана на объектах топливно-энергетических комплексов (ТЭК) России получила право уничтожать беспилотники. Делать это можно как посредством повреждения или уничтожения дронов, так и при помощи подавления или преобразовывая сигналов дистанционного управления, воздействуя на пульты их управления. Документ опубликован на портале правовой информации.

Сотрудники частной охраны, которая обеспечивает безопасность нефтехранилищ, подстанций и прочих энергообъектов, до настоящего времени не имели законного права бороться с БПЛА. До этого уничтожать дроны были уполномочены только сотрудники силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий, которые защищают объекты с высокими требованиями к антитеррористической безопасности.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник, который в конце октября атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в темное время суток, повредил установку для переработки углеводородного газа и газоконденсата. В результате этого на нефтезаводе возник пожар на площади пять метров.