«Охамели просто»: Путин о финансировании Западом переворота на Украине Путин назвал хамством финансирование Западом переворота на Украине

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что на Западе озвучили сумму, потраченную на организацию переворота на Украине в 2014 году. Глава государства назвал такое поведение хамством.

Готовят и проводят разного рода перевороты. Вот один из них привел к трагическим событиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего, — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что любая критика в адрес Запада воспринимается как «происки» и «козни Кремля». Путин добавил, что новым гегемоном Россия становиться не планирует.