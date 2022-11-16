«Никакого повода для эскалации»: Песков о «ракетном инциденте» в Польше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Со стороны Запада последовала «истеричная и оголтело русофобская реакция», не основанная на реальных данных, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ответ европейских политиков на падение ракеты в Польше, передает РИА Новости. По его мнению, Варшава могла бы быть более сдержанной и профессиональной в своих заявлениях. Песков уверен, что у польских властей были на руках все сведения о том, что упавшая на их территории ракета С-300 не имеет отношения к России. По этой причине «никакого повода для эскалации нет», добавил он. При этом Песков отметил сдержанную реакцию США. Он подчеркнул, что она контрастировала с заявлениями ряда других стран. Представитель Кремля сообщил, что ему неизвестно о том, были ли задействованы каналы спецсвязи между Москвой и Вашингтоном.

Там не было никакого повода для эскалации. Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу сообщить, что речь идет об обломках ракеты С-300. И сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским ВС. В данном случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более взвешенную реакцию американской стороны и американского президента, — сказал Песков.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

В свою очередь президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран счел маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России.